video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نفاد وحدات مشروع جنة بالشيخ زايد بعد 30 دقيقة من طرحها للحجز

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:39 ص
نفاد وحدات مشروع جنة بالشيخ زايد بعد 30 دقيقة من طرحها للحجز عقارات - أرشيفية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

شهد الموقع الإلكترونى لحجز وحدات مشروع جنة، إقبال غير متوقع فى الساعتين الأولى، وطبقا لمصادر مطلعة داخل وزارة الاسكان، اكدت انه تم الانتهاء من حجز وحدات مديمة الشيخ زايد بالكامل خلال 30 دقيقه من فتح الموقع للحجز.

واضافت المصادر، لـ " اليوم السابع" أن المدن التى شهدت إقبالا كبيرا لحجز الوحدات بها هى مدن " الشيخ زايد واحتلت المرتبة الأولى، ثم مدينة القاهرة الجديدة، ثم مدينة أكتوبر، والمنيا الجديدة.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من حجز كامل الوحدات المتاحة بمشروع جنة خلال فترة لا تتخطى الـ 5 ساعات الأولى من فتح الموقع للحجز، بسبب الإقبال الكبير على الموقع.

وأشارت المصادر، إلى أنه بالرغم من الإقبال الكبير على الموقع الإلكتروني، إلا أن الموقع الإلكترونى لم يشهد أى  أعطال أو توقف نتيجة للإقبال الكبير، وهو ما يؤكد جاهزية الوزارة واستعدادها لهذا الإقبال الكبير.

ولَم يمنع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بمشروع جنة والتى تخطت الـ 11 ألف جنيه في مدينة الشيخ زايد من إقبال المواطنين علي الحجز.

وحول كيفية الحجز، قال المهندس طارق السباعى إنه يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، وحال عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبالغ المُسددة وفقًا لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكترونى(www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المُسددة، ويتم رد المبالغ المُسددة بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جهاز برج العرب الجديدة: خطة تنمية المدينة تتكلف 2.5 مليار جنيه

اليوم.. بدء حجز 7 آلاف وحدة سكنية بمشروع JANNA

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع جنه

مشروع جنه الفاخر

الشيخ زايد




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة