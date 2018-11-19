نفاد وحدات مشروع جنة بالشيخ زايد بعد 30 دقيقة من طرحها للحجز

كتب أحمد حسن

شهد الموقع الإلكترونى لحجز وحدات مشروع جنة، إقبال غير متوقع فى الساعتين الأولى، وطبقا لمصادر مطلعة داخل وزارة الاسكان، اكدت انه تم الانتهاء من حجز وحدات مديمة الشيخ زايد بالكامل خلال 30 دقيقه من فتح الموقع للحجز.



واضافت المصادر، لـ " اليوم السابع" أن المدن التى شهدت إقبالا كبيرا لحجز الوحدات بها هى مدن " الشيخ زايد واحتلت المرتبة الأولى، ثم مدينة القاهرة الجديدة، ثم مدينة أكتوبر، والمنيا الجديدة.



وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من حجز كامل الوحدات المتاحة بمشروع جنة خلال فترة لا تتخطى الـ 5 ساعات الأولى من فتح الموقع للحجز، بسبب الإقبال الكبير على الموقع.



وأشارت المصادر، إلى أنه بالرغم من الإقبال الكبير على الموقع الإلكتروني، إلا أن الموقع الإلكترونى لم يشهد أى أعطال أو توقف نتيجة للإقبال الكبير، وهو ما يؤكد جاهزية الوزارة واستعدادها لهذا الإقبال الكبير.



ولَم يمنع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بمشروع جنة والتى تخطت الـ 11 ألف جنيه في مدينة الشيخ زايد من إقبال المواطنين علي الحجز.



وحول كيفية الحجز، قال المهندس طارق السباعى إنه يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، وحال عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبالغ المُسددة وفقًا لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكترونى(www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المُسددة، ويتم رد المبالغ المُسددة بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.





