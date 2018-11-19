موجز 10 مساء.. الخارجية تتابع إجراءات نقل جثمان الصيدلى المصرى لأرض الوطن

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية على أن القنصلية العامة بجدة تقوم بالتواصل الدائم مع مصلحة الطب الشرعى بالمملكة العربية السعودية للعمل على سرعة الانتهاء من تقرير الطب الشرعى، وكذا الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان إلى أرض الوطن.

فى استجابة من وزارة الصحة ، لقصة الطفل معاذ، التى نشرت على موقع " اليوم السابع " أكد المتحدث باسم الوزارة ، أنه تم التواصل مع أسرة الطفل وتحديد موعد للعملية التى يحتاجها .

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى جدة تتابع عن كثب التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بمقتل المواطن المصرى أحمد طه حسن المنخلى.

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر حوالى 612 جنيها للجرام.

بمناسبة احتفالات مرور 116 عاما على افتتاح المتحف المصرى بميدان التحرير ، أكد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أن المفتح سيكون مفتوح مجانا أمام الزوار غدا الثلاثاء ، مشيرا الى أن إن المتحف يضم 160 الف قطعة أثرية، وما تحتويه مخازنه أكثر من المعروض.

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن أهمية هذا الصرح الكبير لا تقتصر فقط على ما يضمه من كنوز أثرية لا مثيل لها، ولكن أيضا للبعد التاريخى لهذا المبنى العريق، الذى يعد من أوائل المتاحف فى العالم، والذى تم تصميمه وإنشائه منذ البداية ليكون متحفاً للآثار.

ثمن مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبى دور مصر فى وقف الأعمال العدائية فى قطاع غزة، متمنيا أن تثمر تلك الجهود استدامة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين فى القطاع.

قام الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بتنظيم جولة إرشادية لتعريف ضيوف احتفالية مرور ١١٦ سنة على افتتاح المتحف المصرى بالتحرير، من السفراء الأجانب الحاضرين لتعريفهم بمجموعة يويا وتويا الأثرية.

يقدم اليوم السابع لقرائه اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الاثنين، منها، تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية المولد النبوى الشريف، وطرح أول مزايدة للتنقيب عن النفط بالبحر الأحمر قبل نهاية 2018وخضوع محمود الخطيب لجراحة ناجحة فى ألمانيا..

تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، عملية إغلاق جزئى لطريق إسكندرية الصحراوى بسبب أعمال كهربائية لإزالة كابلات وأعمدة من الطريق .

قال وزير الخارجية سامح شكرى أن القوات الشرطية والعسكرية لها دور كبير فى حفظ السلام فى الدول الأفريقية، فضلا عن دورها فى الإسهام فى بناء القدرات، والعمل على إيجاد تسوية للأزمات المزمنة فى دول القارة السمراء.

أعلنت جامعة النهضة تولى المحامى الدولى، خالد أبو بكر، رئاسة مجلس الإدارة والإشراف العام على موقعها الجديد "فالصو"، المختص برصد الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، وتولى الكاتبة الصحفية آمال عثمان، رئاسة تحرير الموقع، الذى من المقرر أن ينطلق فى الأول من ديسمبر القادم.

دعوة هامة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالات المولد النبوى الشريف، عندما دعا أهل العلم، والمؤسسات الدينية، إلى ضرورة تصحيح صورة المسلمين والإسلام فى الخارج، وهو ما يعض على كاهل المؤسسات الدينية تحدى جديد لمواجهة محاولات الإساءة للمسلمين.