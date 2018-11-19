موجز 1.. انطلاق المسح الطبى لطلاب الثانوية للقضاء على فيروس سى فى ديسمبر

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الصحة انطلاق المسح الطبى لطلاب الثانوية للقضاء على فيروس سى ديسمبر المقبل

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، البدء بإجراء مسح طبى لطلاب المرحلة الثانوية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، مطلع شهر ديسمبر المقبل، تزأمنًا مع بدء المرحلة الثانية فى "المبادرة الرئاسية".





كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة 6 أكتوبر مجهزة بأحدث التجهيزات العصرية وتشمل معمل لغات وحاسبات وقاعة ترجمة وقاعات تدريبية وغرف فندقية.





أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن طرح أولى مزايدات التنقيب عن البترول فى البحر الأحمر قبل نهاية العام الجارى.





يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا للاحتفال الذى تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قاعة مؤتمرات الأزهر لحضور احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف.





كشف السفير الفرنسى، ستيفان روماتييه، عن استعدادات مكثفة لدى جميع الجهات الفرنسية فى مصر لزيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مطلع العام المقبل.





ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الاثنين أن كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة نيسان موتور يخضع للاستجواب من جانب ممثلي الادعاء في طوكيو، وسيتم توقيفه للاشتباه في تقليله من بيانات راتبه.





افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الاثنين، النسخة الثانية من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بعنوان "الانطلاق نحو العمل" والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 19 و22 من نوفمبر الجارى.