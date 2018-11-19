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مميش: عبور 155 سفينة قناة السويس بحمولة 11.2 مليون طن خلال 3 أيام

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:30 ص
مميش: عبور 155 سفينة قناة السويس بحمولة 11.2 مليون طن خلال 3 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال ثلاثة أيام، من الجمعة حتى أمس الأحد، عبور 155 سفينة بحمولة 11.2 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس 44 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 49 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت قناة السويس أمس الأحد، 62 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال ثلاثة أيام إلى 155 سفينة بحمولة 11.2 مليون طن.

 

 


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