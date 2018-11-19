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معجزة.. نجاة 6 أشخاص بعد سقوط مصعد يقلهم مسافة 84 طابقا بشيكاغو الأمريكية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:47 م
معجزة.. نجاة 6 أشخاص بعد سقوط مصعد يقلهم مسافة 84 طابقا بشيكاغو الأمريكية الشرطة الأمريكية
أ ش أ
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هوت كابينة مصعد تحمل ستة أشخاص لمسافة 480 طابقا، بعد أن انقطع حبل رافعة المصعد فى رابع أطول بناية بمدينة شيكاغو الأمريكية؛ والمعروفة سابقا بـ"مركز جون هانكوك".

وذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، فى نبأ بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، أن المصعد انزلق من الطابق الـ95 إلى الطابق الـ11، مضيفة أنه عندما وصلت إدارة إطفاء الحرائق إلى مكان الواقعة، تبين لها أنه لم يكن هناك باب بمصعد الطابق الـ11، مما اضطرها إلى إحداث ثقب فى حائط كابينة المصعد لإنقاذ الركاب.

وأوضحت الصحيفة أن عملية الإنقاذ استمرت لمدة ثلاث ساعات، وأنه لم يصب أحد ممن كانوا على متن المصعد بأذى.


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