مصر تشارك بحلقة نقاشية بعنوان رحلة التنوع البيولوجي خلال 40 مليون سنة

عقد، عصر اليوم، على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي حلقة نقاشية تحت عنوان رحلة التنوع البيولوجي عبر 40 مليون سنة لعرض أمثلة واقعية لآثار التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي بحضور ممثلى الوفود المشاركة بالمؤتمر .

تناولت الحلقة عرض موقع وادى الحيتان بالفيوم كنموذج لآثار التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي والذى يضم موقع جبل قطرانى .

وأكد الدكتور محمد سامح مدير عام المحميات المركزية بوزارة البيئة، خلال عرضه أن موقع وادى الحيتان بمحافظة الفيوم يعكس آثار التغيرات المناخية على الطبيعة فقد كانت منذ 40 مليون سنة أرض غنية بالتنوع البيولوجي الممثل فى العديد من الأنواع منها 7 أنواع من الحيتان و 90 نوع من القروش و 70 نوع من اللافقاريات و 14 رتبة من الحيوانات من أصل 28 رتبة بموقع جبل قطرانى، إلا أنها أصبحت بفعل التغيرات المناخية صحراء تفتقد لذلك التنوع فالرحلة من وادى الحيتان حتى جبل قطرانى رسالة واقعية للعالم للانتباه.

وأشار سامح إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تملك متحف مفتوح يتم خلاله عرض الحفريات بطريقه خاصة جدا لتوضيح وربط الحفريات بتغير المناخ، وقد قام قطاع حمايه الطبيعة بالوزارة بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي بعمل متحف جبل قطراني المفتوح الفريد من نوعه وأصبح قطراني مقصد جديد للسياحة البيئية ويعمل على توفير فرص عمل للمجتمع المحلي ولحماية التراث الطبيعى.

جديرا بالذكر، أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر تحت شعار الاستثمار بالتنوع البيولوجي من أجل الإنسان و الكوكب.