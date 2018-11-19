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مصرع 3 أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار على يد جندى بالكونغو

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:43 ص
مصرع 3 أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار على يد جندى بالكونغو شرطة الكونغو ـ صورة أرشيفية
كينشاسا (أ ش أ)
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لقى ثلاثة أشخاص بينهم جندى مصرعهم متأثرين بجروحهم؛ إثر تعرضهم لإطلاق نار على يد جندى آخر خلال تجمعهم فى مأتم فى وسط الكونغو الديمقراطية؛ وذلك وفقًا لما أعنله مصدر شرطى لم يفصح عن هويته.

وقال المصدر الشرطى -حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين، أن الجندى قتل 5 أشخاص كما أصاب 10 آخرين فى "تشيكابا" مقاطعة "كاساى"؛ وذلك خلال تجمع عدد المواطنين فى مأتم.

وأوضح أن الجندى فتح النار على الحشد؛ ما أسفر عن مقتل شخصين على الفور وإصابة آخرين، مضيفًا أن دوافع هذا الحادث لا تزال غير واضحة.

وأشار إلى وجود توترات تسود أجواء المدينة، حيث يسعى عدد من أفراد أسر الضحايا للانتقام، مؤكدًا أن القضاء العسكرى اعتقل الجندى القاتل.

يذكر أنه بين عامى 2016 و2017، شهدت ولاية "كاساى" أعمال عنف عقب مقتل مسئول جمركى بيد قوات الأمن، وأدت المواجهات إلى مقتل أكثر من 3000 شخص بينهم خبيران أمميان.

 


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