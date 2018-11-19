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مصرع 13 شخصا وفقدان 4 آخرين فى انهيارات أرضية بسبب الأمطار بفيتنام

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:45 ص
مصرع 13 شخصا وفقدان 4 آخرين فى انهيارات أرضية بسبب الأمطار بفيتنام انهيار أرضى - أرشيفية
هانوى (أ ش أ)
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لقى 13 شخصا مصرعهم بينما اعتبر 4 آخرون فى عداد المفقودين بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مناطق جنوب ووسط فيتنام.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين عن أحد مسؤولى إدارة الكوارث فى إقليم "خانه هوا" الفيتنامى ، قوله "إنه تم الاستعانة بحوالى 600 جندى للمشاركة فى عمليات البحث عن المفقودين وإجلاء الأشخاص من المناطق شديدة الخطورة".

وأضاف ، أن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار المصاحبة للعاصفة الإستوائية "توراجي" تسببت فى انهيار عدة منازل ودفن الضحايا فى بعض القرى فى منتجع "نها ترانج" الليلة الماضية.

يشار إلى أن فيتنام تتعرض لفيضانات وعواصف تتسبب فى مقتل مئات الأشخاص كل عام.

 


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