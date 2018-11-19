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مسئولون بكاليفورنيا: حريق كامب فاير لن يخضع للسيطرة قبل 30 نوفمبر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:08 م
مسئولون بكاليفورنيا: حريق كامب فاير لن يخضع للسيطرة قبل 30 نوفمبر جانب من حرائق كاليفورنيا
كتبت ريم عبد الحميد
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توقع مسئولون بولاية كاليفورنيا أن يستمر حريق الغابات المدمر الذى تشهده الولاية فى الوقت الراهن حتى نهاية الشهر الحالى، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن حريق كامب فاير، هو الأشد دموية فى تاريخ كاليفورنيا بعدما أدى إلى مقتل 77 شخص وتدمير أكثر من 10 آلاف منزل وأحرق منطقة فى حجم مساحة شيكاغو، لن يتم احتوائه قبل الثلاثين من نوفمبر.

وقال رئيس مقاطعة بوت كورى هونيا، إن الأمر كاسح، وليس لديه اى كلمة  ليصف الأمر. وتابع قائلا إن الوضع غير مسبوق، فلا أحد قد تعامل مع هذا الحجم من الدمار والموت مع الأسف.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب  قد زار يوم السبت الماضى منطقة النيران فى مقاطعة بوت، والتقى بالعاملين فى فرق الإطفاء، وقال فى مدينة براديس التى تضررت بالكامل من جراء النيران وغادرها سكانها البالغ عددهم 26 ألف شخص: "برؤية ما حدث هنا،  نقول بصدق إنه لم يكن أحد يعتقد أبدا أن هذا سيحدث"، متعهداً بأن تساند الحكومة الفيدرالية كاليفورنيا فى جهود الإنقاذ، وقال "إنهم سيعملون معا"، مضيفا أنه من المحزن رؤية هذا.

وسافر ترامب أيضا إلى منطقة جنوب كاليفورنيا حيث اندلع حريق أخر فى الثامن من نوفمبر يسمى "ولسى فاير" وأدى إلى حرق أكثر من 98 ألف فدان وتدمير أكثر من 800 منزل ومبانى أخرى.

 


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