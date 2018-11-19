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محكمة الطفل تودع 6 فتيات قاصرات بدار رعاية بعد ضبطهن بملهى ليلى بالهرم

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:33 م
محكمة الطفل تودع 6 فتيات قاصرات بدار رعاية بعد ضبطهن بملهى ليلى بالهرم ملهى ليلى-أرشيفية
كتب سليم على
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قررت محكمة الطفل، استمرار إيداع  6 فتيات بإحدى دور الرعاية، بعدما إلقاء القبض عليهن داخل ملهى ليلى بشارع الهرم، كما كلفت المحكمة لجنة من المجلس القومى للأمومة والطفولة، بإعداد  تقرير عن أهل المتهمات والتأكد من وجود بيئة جيدة تساهم فى تربيتهم بشكل جيد من عدمه. 
 
 
كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، تفيد قيام ملهى ليلى بالتحريض على الفسق والإتجار فى البشر عن طريق استغلال الفتيات القاصرات والبالغين داخل المكان، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة المعلومات.
 
وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة الملهى وتم ضبط مدير الملهى الليلى "م.م" كما تم ضبط 29 فتاة، بينهن مسجلات آداب ومطلوبات في أحكام للتنفيذ بإجمالي 42 حكما واجب النفاذ، وضبط 6 فتيات قاصرات دون سن الثانية عشرة للتحريض على الفسق، وتم ضبط 6 شواذ "شيميل" رجال على هيئة نساء مرتدين ملابس نسائية،  و6 آخرين كما ضبطت خمور أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، وتم اقتياد المتهمين لقسم الشرطة وتحرر المحضر اللازم.
 
وكشفت التحريات أن  المتهم، مدير الملهى كون تشكيلا عصابيا تخصص فى الأعمال المنافية للآداب العامة وإقامة حفلات للشواذ جنسيا داخلى الملهى، كما قدم 5 فتيات قاصرات للسائحين العرب بمقابل مادى ودون تمييز وبمواجهة القاصرات اعترفن تفصيلا بالجريمة.
 
 
واعترفت المتهمات بقيام صاحب الملهى ويعاونه كل من "ماجد. ص، مسعد. ش، محمد.ج" مديرين بالملهى، بإيوائهن وحمايتهن واستغلال نفوذه فى إيوائهن خشية ضبطهن ، كما اعترفن بأنه قدم لهن مبالغ مالية 500 جنيه يوميا للفتاة الواحدة مقابل تقديمهن للرجال والترويج للملهى.
 
 
ووجهت النيابة لمدير الملهى الليلى "م .م" تهمة الاتجار فى البشر واستغلال النسوة القاصرات والبالغين فى الترويج للمكان وأعمال الدعارة والتحريض على الفسق وإدخال خمور مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية، كما  أمرت النيابة بحبسهم ومن ثم التجديد له في الميعاد المحدد، وبعد ذلك تمت إحالتهم لمحكمة الجنح وصدر قرار بحبسهم من عام ل 3 أعوام. 
 
 

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