محافظ دمياط : الدولة حريصة على تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا

كتب أشرف عزوز

أكدت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى بتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن الدولة استعانت بجهود المرأة فى الإدارة المحليـة منذ سنوات، وانه تم تعيين 5 نائبات للمحافظين فى حركة المحافظين الأخيرة بخلاف ثمانى وزيرات بالحكومة التى أشرف بوجودى فيها .

وأضافت محافظ دمياط أن الدولة تهتم بتوفير فرص عمل للمرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة للمتواجدين بالقرى .

جاء ذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد المصرى فى اجتماع رؤساء وفود اقليم شمال أفريقيا للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الأفريقية بمدينة مراكش المغربية.

وتحدثت الدكتورة منال عوض عن تجربتها أثناء عملها كنائب محافظ الجيزة والتى تم خلالها إطلاق برنامج "مدن آمنة ومساحات عامة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات"بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة فى محافظتى القاهرة والجيزة.

كما أشارت الى مدينة الأثاث بدمياط والتى تسعى من خلالها المحافظة إلى أحداث نقلة نوعية كبيرة فى صناعة الأثاث فى مصر وتصديره للخارج وهى عبارة عن مدينة متكاملة لصناعة الأثاث ونسعى لتصديره فى كل دول العالم.