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محافظ الفيوم يفتتح فعاليات البطولة الثالثة لألعاب القوى لذوى القدرات الخاصة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:44 م
محافظ الفيوم يفتتح فعاليات البطولة الثالثة لألعاب القوى لذوى القدرات الخاصة محافظ الفيوم مع طالب بطولة ألعاب القوى
الفيوم - رباب الجالى
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افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، منافسات البطولة الإقليمية الثالثة لمحافظات شمال الصعيد لألعاب القوى لذوى القدرات الخاصة "سمعى – فكرى"، التى تقام باستاد الفيوم الرياضى بمشاركة 175 طالباً وطالبة يمثلون محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد، وتشمل ألعاب الجرى 100 متر و200 متر، والوثب الطويل، ودفع الجُلة.

بدأت فعاليات البطولة بالسلام الوطنى، ثم طابور عرض للفرق المشاركة، كما شملت الفعاليات مجموعة من الفقرات الغنائية التى تم ترجمتها إلى لغة الإشارة، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ محمد عبد الله القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة، ومديرى إدارات التربية الخاصة بالمحافظات المشاركة فى البطولة.

وِأشار محافظ الفيوم إلى سعادته بمشاركة الطلاب والطالبات من ذوى القدرات الخاصة فعاليات هذه البطولة، معرباً عن ترحيبه بالفرق المشاركة وشكره للقائمين على تنظيم البطولة، متمنياً أن تحقق الفرق المشاركة أقصى استفادة من المنافسات.

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لذوى القدرات الخاصة والاستفادة من مشاركتهم البناءة بمختلف الأنشطة الرياضية، وأضاف أن البطولة الإقليمية لألعاب القوى لذوى القدرات الخاصة قد أقيمت سابقاً بمحافظتى أسيوط وبنى سويف وحققت الفيوم المركز الأول فى البطولتين، لافتاً إلى أنه سيتم تصعيد الحاصلين على المركز الأول فى المسابقات للمشاركة فى بطولة الجمهورية المزمع إقامتها فى محافظة الاسكندرية خلال شهر ديسمبر المقبل.

البطولة الثالثة لإلعاب القوى لذوى القدرات الخاصة (1)
البطولة الثالثة لإلعاب القوى لذوى القدرات الخاصة

 

البطولة الثالثة لإلعاب القوى لذوى القدرات الخاصة (2)
البطولة الثالثة لإلعاب القوى لذوى القدرات الخاصة

 

البطولة الثالثة لإلعاب القوى لذوى القدرات الخاصة (3)
البطولة الثالثة لإلعاب القوى لذوى القدرات الخاصة

 

البطولة الثالثة لإلعاب القوى لذوى القدرات الخاصة (4)
البطولة الثالثة لإلعاب القوى لذوى القدرات الخاصة

 

البطولة الثالثة لإلعاب القوى لذوى القدرات الخاصة (5)
البطولة الثالثة لإلعاب القوى لذوى القدرات الخاصة

 

البطولة الثالثة لإلعاب القوى لذوى القدرات الخاصة (6)
البطولة الثالثة لإلعاب القوى لذوى القدرات الخاصة 

 

 


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