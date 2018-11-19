محافظ الشرقية يأمر بإيقاف أعمال البناء فى مبنى مقام بالمخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإيقاف استكمال أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة بشارع سالم الصباح بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق وتحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار.

واستجاب محافظ الشرقية، خلال جولة بمدينة الزقازيق، لشكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من تعدى أصحاب المحال التجارية والكافيتريات بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق على الرصيف مما يؤدى إلى إعاقة حركة المواطنين والسيارات بالشوارع.

أمر المحافظ رئيس حى ثان الزقازيق بإزالة التعديات الواقعة من أصحاب المحال التجارية والكافيتريات على الطريق وإلزامهم بالمساحات المحددة لهم لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.

كلف محافظ الشرقية مدير الحديقة بوضع تصور متكامل لتطوير ورفع كفاءة الحديقة وتزويدها بالحيوانات النادرة لتكون مزاراً ومتنفساً يليق بأبناء محافظة الشرقية لقضاء أوقات فراغهم وللاستمتاع بما تضمه الحديقة من حيوانات.

كانت الجولة بدأت بتفقد أعمال تطوير وتجميل منطقة القناطر التسعة وميدان الصاغة وشارع الشمسى بمدينة الزقازيق وذلك فى إطار تنفيذ خطة تجميل وتطوير محافظة الشرقية لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمدن المحافظة وخلق محاور مرورية جديدة لفك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

أوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل إقامة مناطق ترفيهية ومتنزهات ومساحات خضراء تصلح متنفساً للمواطنين بالإضافة إلى إعادة رفع كفاءة ورصف الطرق وأعمال التشجير والنظافة ودهان البلدورات ورفع الأعمدة المتهالكة وإصلاحها لإعادة الطابع الحضارى والوجه الجمالى لشوارع المدينة.

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بالمناطق المحددة تمهيداً لاستكمال أعمال تنفيذ خطة التجميل بباقى ميادين وشوارع المحافظة.

كما قام محافظ الشرقية بتفقد الشوارع الضيقة بمنطقة كفر الإشارة والمقرر رصفها ببلاط الإنترلوك وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، يتم تركيبه بطريق التعشيق أو التداخل يستخدم فى الشوارع الضيقة.