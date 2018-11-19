محافظ الدقهلية تعطيل إصدار تراخيص انشاء المدارس الجديده اهدار للمال العام

شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على ضرورة سرعة إصدار التراخيص للمدارس الجديده التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية قبل طرحها على المقاولين فى مده اقصاها اسبوعين من تقديم طلبات التراخيص.

كما شدد على أهمية تحصيل المراكز والمدن والأحياء الرسوم القانونية للترخيص ولايمكن إعفاء أحد من تسديد الرسوم حتى لوكان المحافظ نفسه وقال شاروبيم إن تعطيل إصدار التراخيص يعد إهدار للمال العام لن اسمح به اطلاقا، جاء ذلك خلال رئاسه محافظ الدقهلية لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظه الذى عقد اليوم .