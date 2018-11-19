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محافظ الدقهلية تعطيل إصدار تراخيص انشاء المدارس الجديده اهدار للمال العام

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:46 م
محافظ الدقهلية تعطيل إصدار تراخيص انشاء المدارس الجديده اهدار للمال العام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على ضرورة سرعة إصدار التراخيص للمدارس الجديده التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية قبل طرحها على المقاولين فى مده اقصاها اسبوعين من تقديم طلبات التراخيص.
 
كما شدد على أهمية تحصيل المراكز والمدن والأحياء الرسوم القانونية للترخيص ولايمكن إعفاء أحد من تسديد الرسوم حتى لوكان المحافظ نفسه وقال شاروبيم إن تعطيل إصدار التراخيص يعد إهدار للمال العام لن اسمح به اطلاقا، جاء ذلك خلال رئاسه محافظ الدقهلية لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظه الذى عقد اليوم .
 
 
كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية في اجتماعه اليوم على إطلاق اسم الشهيد محمد عبد الرازق الدكروري على مدرسة القشاشة الابتدائية بالوحدة المحلية بأبو جلال التابعة لمركز شربين، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد الملازم أول طبيب محمد أحمد المقرش على مدرسة محلة دمنه الإعدادية.
 
ووافق المجلس على إطلاق اسم اللواء شعبان النجار مساعد مدير أمن الدقهلية الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله على مدرسة ميت جراح الابتدائية بمركز المنصورة.
 
وقال شاروبيم أن تكريم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءا للوطن هو أقل شئ يمكن أن نقدمه لارواحهم الطاهرة التي قدموها بكل القناعة والرضا، وأضاف أن إطلاق اسم اللواء النجار جاء تلبية لرغبة أهالي قريته التي تقدموا بعد وفاته بالاجماع طالبين اطلاق اسمه تكريما له واننا وافقنا فورا احتراما لأهالى قرية ميت جراح الأوفياء.
 
 
 
 
 
 

 


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