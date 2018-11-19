محافظ أسوان يلتقى مجموعة البنك الدولى بالقاهرة الممولة لمشروع الطاقة الشمسية

أسوان - صلاح المسن

استقبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان مجموعة البنك الدولى بالقاهرة والممولة لأكبر مشروع للطاقة الشمسية ببنبان برئاسة وليد الليدى مدير مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة وبحضور المهندس جمال محمود المشرف على المشروع من وزارة الكهرباء وأيضاً محمد الحسينى مدير الاستثمار بالمحافظة.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم على أهمية تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة فى المسافة المواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بمسافة تتراوح ما بين 7 إلى 9 كم وهو الذى ستتحمله الشركات الاستثمارية القائمة بمشروع الطاقة الشمسية لإنها المستفيد الأول من تنفيذ هذا المشروع، مطالباً بضرورة تنفيذ الشق الخاص بجهود المشاركة والتنمية المجتمعية ولاسيما فى قطاعات التعليم والصحة والنقل النهرى وخفض منسوب المياه الجوفية.

ومن جانبه أعرب وفد البنك الدولى عن إشادته للتعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان والجهات المنفذه لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان من خلال دعمها ومساندتها لهذا المشروع العملاق والذى يؤكد على أهمية التنمية المستدامة من خلال توفير الطاقة اللازمة لجميع مجالات التنمية والنماء فى هذه المنطقة الواعدة والتى ستشهد تنامى العديد من المشروعات الأخرى في مجال الطاقة الشمسية، مؤكدين على أن نجاح هذا المشروع الضخم من خلال تنفيذه فى التوقيتات الزمنية المحددة له سيساهم فى فتح مجالات أوسع للتعاون بين مصر والبنك الدولى .