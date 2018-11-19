محافظو الغربية والسويس وقنا يحضرون احتفالية بالمولد النبوى الشريف بطنطا

كتب مصطفى عادل والسيد فلاح ووائل محمد ومحمد حسين

حضر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية نائباً عن رئيس الجمهورية إحتفالية مديرية أوقاف الغربية بمناسبة المولد النبوى الشريف بمسجد سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا بحضور اللواء طارق حسونه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية واللواء دكتور علاء العوينى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية واللواء حسام نبيل مدير الأمن القومى بالغربية.

بدأ الإحتفال بتلاوة لآيات القرآن الكريم للشيخ القارئ سعيد محمد أعقبها كلمة الشيخ رمضان حسن مراد وكيل مديرية الأوقاف بالغربية والتى جاءت تحت عنوان (ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاقه) قال فيها " إننا نحتفل فى هذه الأيام المباركة بذكرى مولد النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذى أرسى بالحكمة والموعظة الحسنة دعائم الدين القويم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق وقد شهد الله تعالى له بقوله: "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ "، وأرسله ربه رحمة للعالمين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم منحه من الله لأمته كما إنه لولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما إهتدينا إلى الصراط المستقيم.

و أشار إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الإنسانية أرسله ربه رحمة للعالمين وأن رسالته رساله عالمية لكل البشرية "..ثم كلمة الشيخ زكريا عسوى مديرعام التنسيق بالمنطقة الأزهرية أكد خلالها على الإقتضاء بأخلاق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان رحيماً بالإنسان والحيوان والجماد كما قالت السيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم قرأن يمشى على الأرض.

و شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقامته مديرية الأوقاف بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائى بحضور اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والعميد احمد دنقل وكيل ادارة الامن الوطني بقناوفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الاوقاف وعدد من من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من أبناء قنا.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القران الكريم للقارئ الشيخ هنداوي عبدالمالك تلاها كلمة الشيخ عبيد عبداللاه مدير منطقة وعظ الازهر الشريف بقنا اكد فيها انه يجب علي كل مسلم الاحتفال بتلك المناسبة الجليلة التي كانت مولداً للهدى ونبراسا للانسانية وان نستلهم من نبينا الكريم الاسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة في إرساء قيم الحق والعدل والامن والسلام للبشرية جمعاء.

وفي كلمته اشار وكيل وزارة الاوقاف الي إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ذكرى عطرة نتعلم منها قيم سامية في العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب ، مؤكدا علي أهمية الاقتداء بصفات ومواقف الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم لما فيها من سماحة الإسلام ووسطيته التي تؤلف بين القلوب وتحس على الخير والسلام .

حضر اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واللواء رفيق رأفت عرفات، قائد الجيش الثالث الميداني واللواء محمد جاد، مدير أمن السويس والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس احتفالية وزارة الأوقاف بمحافظة السويس بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف مساء اليوم الإثنين بمسجد سيدي عبد الله الأربعين بحي الأربعين.

وحضر الاحتفالية الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس والشيخ أمير جودة، نائبًا عن القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد والعميد إيهاب سراج، رئيس حي الأربعين وأعضاء مجلس النواب ورجال مديرية الأوقاف وممثلي الشركات والجمعيات الأهلية والنقابات ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والشعبية والشبابية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وعدد غفير من أهالي السويس.

أدي المحافظ والقيادات والأهالي صلاة المغرب، ثم بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من القاري الشيخ أحمد البهنساوي.

وتحدث الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس عن يوم مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول الأسوة والقدوة الحسنة، مناشدًا المواطنين بالتحلي بالصفات الطيبة والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله.

واحيي سكان مدينة العريش بشمال سيناء احتفال بالمولد النبوى الشريف فى مركز شباب مدينة العريش .

تضمن الاحتفال الذى نظمته احدى الجمعيات الاهلية فى مدينة العريش عروض فنية وفقرات شعرية وعروض التنورة والموسيقى العربية ،وشارك فى حضور الأمسية عددا من رموز شمال سيناء، تقدمهم الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش.

جانب من الاحتفاليات

محافظ قنا يحضر الاحتفالية