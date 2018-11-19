"ماى": نهدف لعقد صفقة جيدة تتيح الفرصة لمستقبل أكثر إشراقا للشعب البريطانى

لندن (أ ش أ)

دافعت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية، مجددا عن مسودة إتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى (بريكست)، مشيرة إلى الهدف من البريكست يتمثل فى عقد صفقة جيدة تتيح الفرصة لمستقبل أكثر إشراقا للشعب البريطانى.

وقالت ماى- فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم الاثنين، ونقله تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي)- أن المسودة تحقق رغبة الشعب البريطانى التى عسكتها نتائج استفتاء 2016، ومن أهم النقاط التى تتناولها مسودة اتفاق البريكست قضية التحكم بشكل كامل فى الحدود وحرية الحركة.

وأضافت "أن المملكة المتحدة تثمن بشدة الإسهامات التى قدمها المهاجرون للمجتمع والاقتصاد على مدار سنوات عديدة، وفى المستقبل عقب الخروج من الاتحاد الأوروبى، ستواصل الهجرة تقديم مساهمات إيجابية للحياة فى المملكة المتحدة".

وتابعت "لكن بعد الخروج من الاتحاد ستكون بريطانيا قادرة على التحكم بشكل كامل فى تحديد من يدخل البلاد، ولن يصبح مواطنو الاتحاد الأوروبى لهم الأولوية بغض النظر عن المهارات أو الخبرات التى يمتلكونها".

ومضت تقول، "بدلا من ذلك، سيكون لدى المملكة المتحدة نظام هجرة مبنى على المواهب والمهارات التى يجب على الشخص تقديمها، ومثل هذا النظام سيخلق مزيدا من الفرص للشباب فى المملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن التعاون الأمنى سيستمر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى بعد البريكست.

وحثت ماى أصحاب الأعمال على الاستثمار فى مجالات البحث والتنمية، ومساعدة بريطانيا على أن تكون "مصنع الأفكار" وتحويل الاكتشافات العلمية إلى "فائدة اقتصادية".

كما ناشدت الشركات الاستثمار فى الشباب، وتوفير المزيد من التدريب للموظفين لتعزيز المهارات ورفع الكفاءات.