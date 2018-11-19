ماليزيا وسنغافورة تجريان مناورات عسكرية لمدة 10 أيام

كوالالمبور (أ ش أ)

أعلن نائب قائد القوات البرية الماليزية الفريق هاساغايا عبد الله اليوم الاثنين، أن المناورات العسكرية بين القوات البرية الماليزية والسنغافورية بدأت أمس الأحد، وتستمر لمدة 10 أيام.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن الفريق هاساغايا عبدالله قوله إن القوات اختارت عدة مواقع بولاية جوهور للقيام بهذه المناورات.

وذكر " أن هذه المناورات تركز على المناورة التدريبية القيادية والميدانية كما أنها تركز على تدريب الحرب التقليدية وتبادل الخبرات بين البلدين".

وأوضح هاساغايا أن الهدف الرئيسى من هذه المناورات هو تعزيز مستوى المعرفة والخبرات للأفراد، وخصوصا من جانب التكتيكات الحربية.

وتابع أن هذه المناورات ستعزز العلاقات والتعاون فى المجال العسكرى لكلا البلدين فضلا عن توفير عرض إجراءات التشغيل.