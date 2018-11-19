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مؤتمر تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الأمن الحيوى والسلامة بجامعة كفر الشيخ

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:45 م
مؤتمر تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الأمن الحيوى والسلامة بجامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ والمشاركين بالمؤتمر
كفر الشيخ – محمد سليمان
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عقد المؤتمر الدولى الأول فى مجال الأمن الحيوى والسلامة الحيوية، بجامعة كفر الشيخ، فى إطار اهتمام الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وربطها بالمؤسسات التعليمية الأجنبية وحرصا منها على الارتقاء بالمستوى الجامعى المتقدم مما يجعل مصر إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستويين الإقليمى والدولى، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور ماجد عبدا لتواب القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ.

كما استقبل رئيس الجامعة ، رئيس قسم العلوم والتعاون بالسفارة الألمانية بالقاهرة البروفيسور هاينريش نويباور، ومدير معهد الالتهابات البكتيرية بجامعة فريدريش بألمانيا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلى بين الجامعتين.

وأشار القمرى إلى أن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة جيدة للتعاون من خلال تطوير وتحديث الآليات المبتكرة، مع ضرورة والبحث عن برامج تمويل للمشروعات البحثية، مما يعود بالنفع على أبناؤنا الطلاب والباحثين، وإن تحقيق الأمن الحيوى سوف ينعكس بالطبع على المنتج النهائى وبالتالى يتحقق النجاح المرجو من إقامة مثل هذه المشاريع التى يستثمر فيها الملايين.

وقال القمرى، إن المؤتمر يناقش مفهوم الأمن الحيوى، بالإضافة إلى أن بعض الأمراض الوافدة على الثروة الحيوانية والسمكية والتى باتت تشكل الخطر الأكبر على الإنسانية فالأمن الحيوى يسعى للحد أو على الأقل لتخفيف التعرض للإصابة بها، وذلك من خلال إتباع الطرق العلمية والعملية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ (1)
مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ 

 

مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ (2)
مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ 

مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ (3)

مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ (3)

 

مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ (4)
مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ

 

مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ (5)
مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ

 

مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ (6)
مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ

 

مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ (7)
مؤتمر الأمن الحيوى والسلامة الحيوية بكفر الشيخ

 


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