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كيف تستخرج رخصة قيادة أو تسيير حال تغييرك محل الإقامة؟

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:00 ص
كيف تستخرج رخصة قيادة أو تسيير حال تغييرك محل الإقامة؟ رخصة قيادة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد العديد من الأوراق والإجراءات التى يجب على سائقى السيارات القيام بها حال تغيير محل الإقامة فى رخصة القيادة والتسيير، لعدم المساءلة القانونية للمواطنين، ولكى تكون الإجراءات صحيحة يجب تلك الخطوات وهى:

-المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت فى الرخصة بدائرة المحافظة التى يقيم فيها، عليه إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ التغيير.

-تقديم سند لقسم المرور المختص لإثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة

-إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت فى الرخصة في محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد.

-تقديم مستند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد فى حكم المادة 212 من اللائحة.

-تقديم أوراق تثبت قيامه بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور، وهذه اللائحة صادرة من الجهة المختصة فى دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلاً وشهادة الوفاء بالغرامات.

-ما يفيد بتعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقًا للقانون الخاص بذلك

-يقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة

-تحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به.

 


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