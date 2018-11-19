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قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لأعمال غسيل الشبكات.. اليوم

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:00 ص
قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لأعمال غسيل الشبكات.. اليوم المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الرابعة فجرًا من صباح الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 


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