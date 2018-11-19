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فيديو وصور .. محافظ المنوفية يشهد إفتتاح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى بمدينة السادات

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:00 م
فيديو وصور .. محافظ المنوفية يشهد إفتتاح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى بمدينة السادات جانب من الإفتتاح
المنوفية - محمود شاكر
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إفتتح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات، المركز الجامعى للتطوير الوظيفى بمدينة السادات بحضور الدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمى للجامعة الأمريكية، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة والأستاذة ريبيكا لاتوركا نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة مدينة السادات ، يأتى هذا فى إطار التعاون المشترك بين جامعة مدينة السادات والجامعة الأمريكية بالقاهرة لإفتتاح المركز الجامعى للتطوير المهنى بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه آيات من الذكر الحكيم ، ثم عرض فيلم تسجيلى عن أهم الخدمات والأنشطة التى يقدمها المركز لرواده ، حيث تفقد المحافظ ومرافقيه قاعات التدريب وتجهيزات المركز معرباً عن سعادته وتقديره للمستوى المتميز للمركز ، مؤكداً على أنه سيكون بمثابةً دعماً فعلياً للطلاب ومطالباً الشباب بتحقيق أفضل إستفادة من هذا الصرح العلمى المتميز فى مجال ريادة الأعمال .

هذا وقد أكد رئيس جامعة مدينة السادات على أن مركز التطوير الوظيفى بمدينة السادات يعد الخامس على مستوى الجمهورية ، ويهدف إلى تنمية مهارات طلاب جامعة مدينة السادات المهنية ورفع قدراتهم ودعم تنافسيتهم لتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرص ومعدل حصولهم على الوظائف من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية وورش العمل ، فضلاً عن الإستشارات من ذوى الخبرة فى مجال التوظيف ، مشيراً إلى أن المركز قد حقق نجاحا كبيراً فى المرحلة الأولى ، حيث سجل أكثر من 18 دورة تدريبية وتم تدريب أكثر من 400 طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة السادات على مهارات التوظيف بالإضافة إلى تقديم برامج اللغة الإنجليزية والمعتمدة من الجامعة الأمريكية .

كما أضاف رئيس جامعة السادات إلى أن المركز يعمل بشكل دورى بعقد ورش عمل لتأهيل الطلاب لعمل المقابلات الشخصية فضلا عن الدورات التدربيبة المتخصصة فى مختلف المجالات فى مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات،مؤكداً على أن العمل بالمركز يقوم على قدم وساق وتكثيف المجهودات لزيادة عدد من المستفيدين فى العام الدراسى الحالى ليصل إلى أكثر من 4000 طالب وطالبة للإستفادة من الدورات التدريبية بالمركز.

فيما أشاد الرئيس الأكاديمى للجامعة الأمريكية بالتطور الملحوظ الذى شهدته محافظة المنوفية ، موجهاً الشكر لمحافظ المنوفية للتعاون الجاد والمثمر فى مجال تنمية مهارات الطلاب بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، مشيراً إلى أن مركز التطوير المهنى بمدينة السادات سيقدم خدمات مماثلة لخدمات مركز الجامعة الأمريكية بالقاهرة .

وفى كلمته رحب محافظ المنوفية بالحضور على أرض المنوفية ، معرباً عن سعادته بالمشاركة فى إفتتاح مركز التطوير الوظيفى ذات الصرح العلمى الرائع والذى يقوم على تنمية مهارات طلاب الجامعة فى تخطيط مسارهم المهنى وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للإلتحاق بسوق العمل المعاصر ، مشيداً بدور المركز الفعال فى الوصول إلى رواد الأعمال وخلق بيئة إيجابية تدعمهم وتنمى قدراتهم وزيادة القدرة التنافسية للدخول إلى سوق العمل والمنافسة بقوة ، مؤكداً بأن المحافظة على أتم الإستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتوسع فى المراكز البحثية ونقل الخبرات الحديثة فى مجال التدريب المهنى .

وفى الختام قدما رئيس جامعة السادات والرئيس الأكاديمى للجامعة الأمريكية درعى الجامعة لمحافظ المنوفية تقديراً لجهوده .

محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى (1)
محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى

 

محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى (2)
محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى

 

محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى (3)
محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى

 

محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى (4)
محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى

 

محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى (5)
محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى

 

محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى (6)
محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى

 

محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى (7)
محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيف

 

محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى (8)
محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى

 

محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى (9)
محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى

 

محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى (10)
محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعى للتطوير الوظيفى

 

 

 

 


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