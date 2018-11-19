فيديو.. مستشار مفتى الجمهورية يوضح حكم الانقطاع عن الصلوات الخمس

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إنه يجب الحفاظ على الصلوات الخمسة وذلك بالتواتر منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)، وقوله تعالى: (وحافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى)، وأخذ الناس إليها بالنصيحة والرفق واللين لقوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)، ومحاولة معرفة أسباب عدم الانتظام وعلاجها.

جاء ذلك إجابة لسؤال ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".