فيديو.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتجديدات كاتدرائية العباسية

كتبت ريهام عبد الله

"كنيسة مصر.. تاريخ وفخر" هذه كلمات، حملها فيديو أصدره المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفاءا بتدشين البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تجديدات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس الأحد.

وضم الفيديو أبرز مشاهد تدشين الكاتدرائية أمس، والأيقونات البارزة للشهداء، وضمت شهداء ليبيا، ودير الأنبا صموئيل، وذلك بحضور لفيف من الأساقفة، ويترأسهم البابا تواضروس.

وألقى الفيديو الضوء على الدور التنظيمى الكبير الذى لعبه أفراد الكشافة، فى تنظيم الاحتفالية الكبرى، وقرع الطبول.

وبدأت أعمال التجديد والتحديث التى شهدتها الكاتدرائية منذ 4 أعوام، بمشاركة مئات المهندسين والعمال والعديد من الشركات.

وتنوعت أعمال التجديد داخل الكاتدرائية وخارجها، فخلال أعمال المنارة الخاصة بالكاتدرائية وصل وزن الحديد المستخدم للوصول لها 160 طنا، وتضم الكاتدرائية 200 أيقونة، وفقا لما أعلنه البابا فى حديثه أمس.