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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:42 م
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فوز فريقين من طلاب جامعة القاهرة فى التصفيات النهائية لمسابقة دولية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:22 م
فوز فريقين من طلاب جامعة القاهرة فى التصفيات النهائية لمسابقة دولية تكريم الطلبة الفائزين
وائل ربيعى
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فاز فريقان من طلاب جامعة القاهرة في التصفيات النهائية للمسابقة الدولية للكليات في مجال البرمجيات ICPC، والمقرر إقامتها في البرتغال في نهاية شهر أبريل 2019، وقد فاز فريق كلية الهندسة بالمركز الرابع في التصفيات وحصل على الميدالية الفضية، كما فاز فريق كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز السابع وحصل على الميدالية البرونزية.
 
وكانت جامعة القاهرة قد شاركت في مراحل تصفيات المسابقة الدولية للكليات في مجال البرمجياتICPC ، والتي تمت على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشملت الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وشاركت الجامعة في مراحل تصفيات المسابقة بـ 18 فريقًا من كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات وتأهل فريقان في التصفيات النهائية للمسابقة.
 
وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بما حققه الفريقان الطلابيان من كليتي الهندسة والحاسبات في تصفيات المسابقة، مؤكدًا علي قدرة طلاب جامعة القاهرة في خوض المسابقات العالمية والمحلية المتعلقة بالإبتكار.
 
وقال الخشت، إن الجامعة تشجع الطلاب علي المشاركة بالمسابقات الدولية وتحرص على اتاحة الفرصة أمام طلابها للإبداع والإبتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم. 
 
ومن جانبه، قال الدكتور هشام نبيه وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة والمشرف الأكاديمي لفريق كلية الحاسبات والمعلومات، إن الطلاب الفائزين في المسابقة، من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، محمد سعيد تمهيدي ماجستير، ومحمد أحمد تمهيدي ماجستير، وخالد حامد بالفرقة الرابعة. كما فاز من طلاب كلية الهندسة، عمر وائل بالفرقة الثالثة، وعمر هاشم بالرابعة، ومينا مجدي بالفرقة الرابعة، وذلك بقيادة مدرب الفريقين المهندس محمد عبد الوهاب المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.
 
 
 
 

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