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"عربى أصلى".. سفير اليابان الجديد يهنئ المصريين بالمولد النبوى.. فيديو

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:15 م
"عربى أصلى".. سفير اليابان الجديد يهنئ المصريين بالمولد النبوى.. فيديو السفير اليابانى الجديد بالقاهرة
كتبت رباب فتحى
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هنأ السفير اليابانى بالقاهرة، ماساكى نوكى، المصريين بمناسبة المولد النبوى الشريف، وقال فى رسالة مسجلة على صفحة السفارة على موقع "فيس بوك"، إنه السفير الجديد لدى مصر ورغم أنه أول مرة يعيش فى البلاد، إلا أنه زارها 6 مرات قبل ذلك. 
 
 
وأكد فى رسالته، التى قالها باللغة العربية، أن مصر دولة ذات تاريخ وحضارة عريقة معربا عن سعادته للعمل فيها كسفير "وأنا استمتع جدا بالعمل اليومى مع المصريين لأن الشعب المصرى شعب ودود ودمه خفيف، وكل يوم بالنسبة لى هو خبرة وتجربة جديدة. 
 
وأوضح أن هناك الكثير من المشروعات الإنمائية التى تقوم بها السفارة بالقاهرة، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمتحف المصرى الكبير والمدارس اليابانية. وأكد أنه سيعمل على تعزيز الشراكة مع مصر، خاصة بعد تسليم أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
ودعا المصريين فى رسالته لدعمه والتعاون معه فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وختم رسالته قائلا "تحيا مصر واليابان".
 
 

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