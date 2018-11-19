عاملان يطعنا آخر فى البطن بسبب الخلاف على أولوية المرور بـ"التوك التوك"

الدقهلية شريف الديب

أصيب عامل بجرح نافذ فى البطن بعدما طعنه اثنين بسبب الخلاف على أولوية المرور بـ"التوك توك" قيادتهما.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر، من مستشفى منية النصر العام بحدوث إصابة المدعو "إبراهيم. م. م" 25 سنة عامل ومقيم قرية ميت عاصم مركز منية النصر بجرح نافذ بالبطن.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبسؤال والده اتهم كل من "محمد. م. ع" 18 سنة عامل، و"على ص ج" 21 سنة عامل ويقيمان قرية كفر قنيش منية النصر بالتعدى على نجله بآلة حادة "مطواه" بحوزة الأول لخلافهم على أولوية المرور بـ"التوك توك" قيادة الطرفين، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.