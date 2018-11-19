صور.. وكيل صحة الأقصر يعقد لقاء تعريفى بمبادرة الرئيس 100 مليون صحة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا تنظيم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة برفقة محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، إجتماع بقاعة المؤتمرات بمجلس المدينة، وذلك لبحث سبل تجهيز المبادرة والإستعدادت للأطباء وفرق التمريض وأماكن الفرق المتنقلة وغيرها من التجهيزات الخاصة بفعاليات الفحص الطبى للمواطنين.

حضر فعاليات اللقاء قيادات المجلس التنفيذى والعمد والمشايخ بالقري، ونائبى المجلس يوسف جلال وحجازى النحاس، وأعضاء مجالس القرى وأطباء وتمريض الإدارة الصحية، ومدير الإدارة الصحية الدكتور زكريا الحداد، رجال الأوقاف والأزهر والمجتمع المدني، والنائب عبد الرازق زنط عضو البرلمان عن مدينة إسنا، والعمدة ضياء البتيتي، للإتفاق على توعية كافة المواطنين بمختلف قرى ونجوع المدينة بضرورة الفحص خلال الحملة.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة خلال اللقاء، أنه تم تحديد أماكن فرق الفحص خلال فترة تنفيذ المبادرة خلال شهرين فى إدارة إسنا والتى تشمل مايلي:- (النجوع قبلى ـ النجوع بحرى ـ وابورات المطاعنة ـ إسنا قبلى ـ أحمد سعيد ـ باويل ـ توماس 3 ـ العضايمة ـ النمسا ـ المساوية ـ القرايا ـ الزنيقة ـ أصفون ـ الرعاية ـ سطيح ـ وحدة الدير ـ وحدة الشغب ـ الحليلة ـ وحدة المعلا ـ وحدة زرنيخ ـ وحدة كومير ـ وحدة ترعة ناصر ـ وحدة جزيرة راجح ـ وحدة الحلة ـ وحدة حاجر العضايمة ـ وحدة طفنيس ـ وحدة الغريرة ـ وحدة الكيمان ـ وحدة الحميدات شرق ـ وحدة الشيخ أحود ـ مكتب الصحة ـ مستشفى صدر إسنا ـ عيادة الجلدية ـ مستشفى الرمد ـ مستشفى إسنا التخصصية ـ الإدارة الصحية).

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المديرية تقوم بخطوات جادة إستعداداً لتنفيذ مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، حيث تأتى الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية التى ستستمر لمدة شهرين بداية من ديسمبر 2018 وحتى نهاية يناير 2019، ويجرى التجهيز حالياً بناءاً على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة، وتوفير كافة الإحتياجات المطلوب إتخاذها وتذليل أى عقبات، موضحاً أنه سيتم أيضا نشر فرق متحركة فى إماكن تجمعات المواطنين، كما سيجرى للمواطن اختبار فيروس سي، وأيضا يتم من خلال نفس العينة إجراء تحليل سكر عشوائي، ثم قياس وزن وطول الشخص، مشيرا إلى أن أى مواطن مصرى بالغ من العمر 18 عاما وما فوقها، يحق له التوجه ببطاقة الرقم القومى لأقرب نقطة مسح، للبدء فى الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية.

وقال محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أنه لابد من التواصل والتنسيق المستمر مع الإدارة الصحية لتذليل كافة المعوقات وتقديم التعاون اللازم لتحقيق أكثر من المستهدف من الحملة، مشدداً على كل القطاعات المشاركة فى المبادرة للقيام بدورها فى نشر الوعى، والإعلان عن الحملة وأهدافها والسن المحدد وكل ما يتعلق عن الحملة وتوعية المواطن بأهمية الذهاب إلى أقرب وحدة صحية للكشف عن فيروس سى لتحقيق أعلى نسبة مستهدفة من الحملة.



لقاء وكيل الصحة بإسنا للتعريف بمبادرة الرئيس السيسي (3)



لقاء وكيل الصحة بإسنا للتعريف بمبادرة الرئيس السيسي (4)



لقاء وكيل الصحة بإسنا للتعريف بمبادرة الرئيس السيسي (5)



لقاء وكيل الصحة بإسنا للتعريف بمبادرة الرئيس السيسي (6)