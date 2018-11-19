صور.. وفد كنسى يزور أوقاف القنطرة للتهنئة بالمولد النبوى الشريف

الإسماعيلية - صبرى غانم

زار وفد كنسى من كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، يضم القمص ساويرس مرقص راعى كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب، والأب مكسميوس بخيت بشير ورجل الأعمال عادل صادق إدارة أوقاف القنطرة غرب، وذلك لتقديم التهنئة بالمولد النبوى الشريف.

استقبل الوفد الكنسى الشيخ مجدى عاشور مدير إدارة أوقاف القنطرة غرب، بحضور الشيخ على جوده رئيس الإرشاد الدينى والعاملين بالإدارة، وخلال الزيارة قدم الوفد الكنسى التهنئة للعاملين بإدارة أوقاف القنطرة غرب بالإسماعيلية بمناسبة المولد النبوي الشريف.



الوفد الكنسى أثناء زيارتهم لأوقاف القنظرة غرب



الوفد الكنسى أثناء زيارتهم لأوقاف القنظرة غرب



الوفد الكنسى أثناء زيارتهم لأوقاف القنظرة غرب



الوفد الكنسى أثناء زيارتهم لأوقاف القنظرة غرب



الوفد الكنسى أثناء زيارتهم لأوقاف القنظرة غرب