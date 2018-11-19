صور .. وفد تلفزيون CBS الأمريكى يزور المعالم السياحية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استضاف مكتب هيئة تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، وفد تلفزيون CBS الأمريكى، لتصوير المعالم السياحية والأثرية بجنوب سيناء بأحدث تقنيات التصوير، وذلك من أجل الإعلان عن المقومات السياحية المصرية الفريدة ومدى تنوع مقوماتها السياحية.

قال إسلام نبيل رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، إن الوفد قام بزيارة وتصوير دير سانت كاترين وجبل موسى كما زار منطقة النواميس بعين حضره وكذلك الكانيون الأبيض والكانيون الصغير وبعض الأودية ذات المناظر الخلابة، وكذلك وادى الوشواش وغيره.

وأشار إسلام إلى أن الغرض من استقبال الوفد الإعلامى هو الإعلان عن المقومات السياحية وتوضيح مدى تنوع المنتج السياحى المصرى، لافتا إلى أن زيارة الوفد استمرت على مدار يومين كاملين لتفقد المناطق الخلابة سياحيا بالمحافظة.

وأضاف مدير مكتب تنشيط السياحة عبر تصريحات صحفية له، أن جنوب سيناء تمتلك العديد من المقومات السياحية التى تستطيع أن تجذب العديد من سائحى العالم لزيارتها، مؤكدا أن الوفد الإعلامى أشاد بجمال وسحر المقومات السياحية بالمحافظة، كما أبدوا إعجابهم بمدينة شرم الشيخ ومدى نظافتها وجاذبيتها.

أحد أعضاء الوفد تتفقد منتجات جنوب سيناء

السائحين اثناء رحلة سفارى

السائحين اثناء تفقد معالم جنوب سيناء

رئيس هئية تنشيط السياحة والوفد الامريكى

وفد القناة الأمريكى