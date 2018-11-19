صور.. معلم تربية رياضية يستغيث: "الطبيب قال لى هتموت بعد 3 سنوات لو مزرعتش رئة"

كتب الأمير نصرى

شاب فى مقتبل العمر يحلم أن يعود لحياته الطبيعية كما كان ويتنفس بشكل سليم، بعد أن دمرت صالات البخار رئته وأصبح يتنفس بنصف رئة.

هيثم على حسن 34 سنة معلم تربية رياضية، يقيم حى شاهين - محافظة المنيا، قال "كنت أعمل منذ 10 سنوات بأحد صالات البخار "المساج" بمدينة الغردقة فتأثرت رئتى فذهبت إلى الطبيب وأجريت فحصوات وأشعة ووجدت أن جزء من الرئة أصيب بتليف، وبعدها أصيب جزء أخر من الرئة الثانية بتليف وأصبحت أعيش بنصف رئة أو أقل".

وأضاف هيثم، "ذهبت لعدة أطباء وقالوا لى يجب أن تزيل الجزء المصاب بالتليف، وخلال 3 سنوات يجب زراعة الرئة، مؤكدا: أنا متزوج وأعيش فى شقة بالإيجار وعندى طفل وأصبحت قعيد فى البيت لا أقوى على العمل، وتكلفة العملية حوالى 6 ملايين جنيه.

وناشد هيثم أهل الخير ورجال الأعمال ووزارة الصحة بمساعدته فى زراعة رئة خارج مصر.

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