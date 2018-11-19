video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. معلم تربية رياضية يستغيث: "الطبيب قال لى هتموت بعد 3 سنوات لو مزرعتش رئة"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:40 م
صور.. معلم تربية رياضية يستغيث: "الطبيب قال لى هتموت بعد 3 سنوات لو مزرعتش رئة" هيثم على حسن
كتب الأمير نصرى
إضافة تعليق

شاب فى مقتبل العمر يحلم أن يعود لحياته الطبيعية كما كان ويتنفس بشكل سليم، بعد أن دمرت صالات البخار رئته وأصبح يتنفس بنصف رئة.

هيثم على حسن 34 سنة معلم تربية رياضية، يقيم حى شاهين - محافظة المنيا، قال "كنت أعمل منذ 10 سنوات بأحد صالات البخار "المساج" بمدينة الغردقة فتأثرت رئتى فذهبت إلى الطبيب وأجريت فحصوات وأشعة ووجدت أن جزء من الرئة أصيب بتليف، وبعدها أصيب جزء أخر من الرئة الثانية بتليف وأصبحت أعيش بنصف رئة أو أقل".

وأضاف هيثم، "ذهبت لعدة أطباء وقالوا لى يجب أن تزيل الجزء المصاب بالتليف، وخلال 3 سنوات يجب زراعة الرئة، مؤكدا: أنا متزوج وأعيش فى شقة بالإيجار وعندى طفل وأصبحت قعيد فى البيت لا أقوى على العمل، وتكلفة العملية حوالى 6 ملايين جنيه.

وناشد هيثم أهل الخير ورجال الأعمال ووزارة الصحة بمساعدته فى زراعة رئة خارج مصر.

للتواصل مع الحالة ت / 01003783741 – 01146367097

 

اشعة (1)
 

 

اشعة (2)
 

 

اشعة (3)
 

 

اشعة (4)
 

 

تشخيص طبى (1)
 

 

تشخيص طبى (2)
 

 

تشخيص طبى (3)
 

 

تشخيص طبى (4)
 

 

تشخيص طبى (5)
 

 

هيثم على حسن

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. زوجان مهددان بالحبس بسبب 7 آلاف جنيه ديون جهاز عروس

صور.. "عمرو" 26 سنة يعانى من مرض بالقلب ويحتاج لعلاج شهرى بـ1500 جنيه

صور.. عم "عبدالرحمن" يناشد أهل الخير بتجهيز ابنته وعلاجه وسداد ديونه

"مروة" تناشد أهل الخير تركيب مفصل بـ45 ألف جنيه علشان أتحرك وأسدد ديونى

اخبار مصر

زراعه رئه

المنيا

اخبار المنيا

تليف رئه




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة