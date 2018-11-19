صور.. مظاهرات فى بيرو احتجاجا على طلب الرئيس السابق اللجوء السياسى لأوروجواى

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

تظاهر العشرات من مواطنى بيرو اليوم الاثنين، أمام سفارة أوروجواى فى بيرو، احتجاجا على طلب الرئيس السابق إلى اللجوء لأوروجواى.



تواجد شرطة بيرو

ولجأ الرئيس السابق لبيرو، ألان جارسيا، المشتبه فى تورطه فى قضايا الفساد، إلى مقر إقامة سفير أوروجواى فى مدينة ليما وطلب اللجوء.

وجاء فى بيان لوزارة خارجية بيرو "أن سفير جمهورية أوروجواى الشرقية أبلغ صباح اليوم أن الرئيس السابق للبيرو، ألان جارسيا، دخل مقر إقامته مساء السبت، وطلب اللجوء لدى بلد السفير (الأوروجواى)".



الرئيس السابق لبيرو ألان جارسيا

ووفقاً لوزارة الخارجية فى بيرو، يجب الآن دراسة طلب جارسيا بشكل صحيح من قبل حكومة الأوروجواى.

ويشتبه فى تورط جارسيا فى التآمر الجنائى وغسيل الأموال، وبالإضافة إلى ذلك ، قدم مكتب المدعى العام أدلة على أن الرئيس السابق تلقى رشوة قدرها 100 ألف دولار من شركة البناء البرازيلية أودبريشت.



جانب من الافتات



جانب من المتظاهرات



جانب من تواجد الشرطة



شرطة بيرو



كلمة الرئيس السابق لبيرو ألان جارسيا



لافتات المتظاهرين



متظاهرو بيرو