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صور.. مظاهرات فى بيرو احتجاجا على طلب الرئيس السابق اللجوء السياسى لأوروجواى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:00 ص
صور.. مظاهرات فى بيرو احتجاجا على طلب الرئيس السابق اللجوء السياسى لأوروجواى مظاهرات بيرو
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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تظاهر العشرات من مواطنى بيرو اليوم الاثنين، أمام سفارة أوروجواى فى بيرو، احتجاجا على طلب الرئيس السابق إلى اللجوء لأوروجواى.

تواجد شرطة بيرو
تواجد شرطة بيرو

ولجأ الرئيس السابق لبيرو، ألان جارسيا، المشتبه فى تورطه فى قضايا الفساد، إلى مقر إقامة سفير أوروجواى فى مدينة ليما وطلب اللجوء.

وجاء فى بيان لوزارة خارجية بيرو "أن سفير جمهورية أوروجواى الشرقية أبلغ صباح اليوم أن الرئيس السابق للبيرو، ألان جارسيا، دخل مقر إقامته مساء السبت، وطلب اللجوء لدى بلد السفير (الأوروجواى)".

الرئيس السابق لبيرو ألان جارسيا
الرئيس السابق لبيرو ألان جارسيا

ووفقاً لوزارة الخارجية فى بيرو، يجب الآن دراسة طلب جارسيا بشكل صحيح من قبل حكومة الأوروجواى.

ويشتبه فى تورط جارسيا فى التآمر الجنائى وغسيل الأموال، وبالإضافة إلى ذلك ، قدم مكتب المدعى العام أدلة على أن الرئيس السابق تلقى رشوة قدرها 100 ألف دولار من شركة البناء البرازيلية أودبريشت.

جانب من الافتات
جانب من الافتات

 

جانب من المتظاهرات
جانب من المتظاهرات

 

جانب من تواجد الشرطة
جانب من تواجد الشرطة

 

شرطة بيرو
شرطة بيرو

 

كلمة الرئيس السابق لبيرو ألان جارسيا
كلمة الرئيس السابق لبيرو ألان جارسيا

 

لافتات المتظاهرين
لافتات المتظاهرين

 

متظاهرو بيرو
متظاهرو بيرو

 

هتاف المتظاهرين
هتاف المتظاهرين

 


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