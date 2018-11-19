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صور.. زراعة الوادى الجديد ترصد حالات إصابة جديدة بمرض سوسة النخيل

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:46 م
صور.. زراعة الوادى الجديد ترصد حالات إصابة جديدة بمرض سوسة النخيل سوسة النخيل
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد عن ظهور حالات جديدة للإصابة بمرض سوسة النخيل الحمراء بمنطقة الخارجة 1 ومنطقة الناضورة حيث توجه فريق قسم المكافحة لفحص النخيل برئاسة المهندس أحمد عبدالحميد المقدم والمهندس ايمن خليل والمهندس خالد لازم  وأحمد سيد فنى إلى منطقة الخارجة 1 وتم علاج  شجرتى نخيل كما تم علاج 4 نخلات بمنطقة الناضورة بالخارجة.

وفى سياق متصل أنهت مديرية الزراعة دورة المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحلقية والبستانية بقاعة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالخارجة والتى حاضر فيها الدكتور ماهر عبد الحافظ عن اقتصاديات انتاج النخيل بالوادى الجديد والتى تناولت كيفية التسويق لمنتجات النخيل واقتصاديات زراعة فسائل النخيل بالمشتل بدلا من الأرض المستديرة.

كما تحدث الدكتور منتصر فوزى عبدالمنعم بناء على طلب المتدربين عن الاتجاهات الحديثة فى مكافحة أهم أمراض الفسائل للوصول إلى أعلى نسبة نجاح.

 

 

سوسه النخيل (1)
سوسه النخيل (1)

 

سوسه النخيل (2)
سوسه النخيل (2)

 

سوسه النخيل (3)
سوسه النخيل (3)

 

سوسه النخيل (4)
سوسه النخيل (4)

 

سوسه النخيل (5)
سوسه النخيل (5)

 

سوسه النخيل (6)
سوسه النخيل (6)

 


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