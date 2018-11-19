صور.. اجتماع بالمنطقة الأزهرية ولقاء لوكيل صحة الأقصر بأرمنت قبل بدء مبادرة 100 مليون صحة

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر، فعاليات اللقاءات والإجتماعات المتكررة للتعريف بمبادرة وحملات 100 مليون صحة التى تنطلق مطلع ديسمبر المقبل بمحافظة الأقصر ولمدة شهرين، حيث نظم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمشاركة إدارة أوقاف أرمنت ندوة داخل مقر مجلس مدينة أرمنت للتعريف بالمبادرة التى تشرف عليها رئاسة الجمهورية لمكافحة فيرس سى وامراض الضغط والسكر والسمنة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والشيخ محمد صالح عبدالرحمن وكيل وزارة الاوقاف بالاقصر، وبمناسبة قيام مديرية الشئون الصحية بالأقصر بالإستعداد لبدء حملة 100 مليون صحه وبدا الحمله التعريفيه بها.

فيما عقد محمود رمضان الوكيل الثقافى لمنطقة الأقصر الأزهرية، إجتماع تنسيقى بمديرى الإدارات التعليمية لبدء المبادرة، بحضور نفيسة عبدالراضى مدير التعليم الإعدادي، وسيد أمين محمد مدير المعلومات والإحصاء، وحسان العبودى مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية، ومحمود محمد عطيتو منسق عام المبادرة بالمنطقة.

وأكد محمود رمضان الوكيل الثقافى للمنطقة، على تعاون الإدارات والمعاهد الثانوية الأزهرية بالأقصر مع وزارة الصحة للكشف على جميع الطلاب ومشاركة المنطقة مع جميع الجهات المختصة بكل فاعلية، ودعا الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، المواطنين إلى النزول للمشاركة والاطمئنان على صحتهم خاصة وأن هذه الخدمات تؤدى على أكمل وجه للجميع وبالمجان، ولتحقيق هذا الهدف السامى الذى يستهدف جموع الشعب المصرى وكل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب هذه المبادرة التى تبحث عن المريض وتذهب إليه فى بيته لإجراء المسح الشامل لجميع الأمراض وعلاجها بالمجان.



إجتماع تنسيقي بمنطقة الأقصر الأزهرية لبدء مبادرة 100 مليون صحة مطلع ديسمبر المقبل

إجتماع بالمنطقة الأزهرية للأقصر للإستعدادا لفعاليات المبادرة

رجال الأزهر يؤكدون على نزول كافة المواطنين للإطمئنان على صحتهم

لقاء لوكيل صحة الأقصر بمدينة أرمنت قبل بدء المبادرة