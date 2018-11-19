صور.. أمسيات دينية احتفالًا بالمولد النبوى الشريف فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر، الأمسيات الدينية المميزة احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، حيث نظمت مديرية أوقاف مدينة إسنا ندوة دينية فى الهنادى أمام مسجد التقوى، بحضور عدد من الأهالى ومشايخ البلد ومدير إدارة أوقاف إسنا الشيخ منصور صقر، ومشايخ أوقاف إسنا، بحضور النائب عبد الرازق زنط عضو البرلمان عن مدينة إسنا.

وتم البدء فى فعاليات الندوة بتلاوة القرآن الكريم ثم خطب من المشايخ بالأوقاف فى مولد النبي وقصص فى حب رسول الله، بجانب تقديم التواشيح الدينية وسط فرحة الأطفال المشاركين بالاحتفالية والمشاركة في حلقات المديح النبوية المميزة.

وفي نفس السياق تم تنظيم احتفالية فى رحاب ساحه الحاج حسن عمران الدح وأولاده، برعاية الشيخ محمد منتصر حسن عمران الدح بجوار ديوان أبو العلا بمنطقة السويقة، بحضور كل من الحبيب عمر بن حامد الجيلاني شيخ الشافعية بمكة المكرمة، والحبيب عمر بن عبد الرحمن الجفري، وأحمد بن حسين العطامي، ومحسن بن حسين العطاس، وعلي بن عمر بن سقاف الحبشي، والحسين محمد سليمان محمد.

وتمت خلال الأمسية الدينية تلاوة القرآن الكريم، ثم كلمه للشيخ محمد منتصر الدح رائد الساحة بمناسبة المولد النبوي الشريف وتواشيح دينية لأبناء الشيخ حسن الدح، ثم كلمة الحبيب عمر بن حامد الجيلاني بمناسبه المولد النبوي والذي أكد علي ضرورة الإقتداء برسول الله في كل كلمة وخطوة في حياة الإنسان ليعيش المرء الحياة المحمدية الجميلة ويستعين بالله ورسوله في حياته.

وشارك في الأمسية الدينية بالساحة كل من النائب فيصل عبد الرحمن بدر عضو البرلمان عن مدينة إسنا، وحسين حسن عمران الدح، والشيخ منصور صقر مدير إدارة أوقاف إسنا، والشيخ علي شعبان مدير عام أوقاف إسنا، وعدد من أهالي مدينة إسنا ومريدين الشيخ حسن عمران الدح، والطرق الصوفيه والعمد والمشايخ بالأوقاف والأزهر.



















































