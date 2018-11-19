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شركات التعدين تدفع أسهم أوروبا للصعود بفضل آمال انحسار التوترات التجارية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:54 م
شركات التعدين تدفع أسهم أوروبا للصعود بفضل آمال انحسار التوترات التجارية البورصة الأوروبية
(رويترز)
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بدأت الأسهم الأوروبية الأسبوع على صعود فى الوقت الذى عززت فيه مؤشرات على تراجع حدة توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أسهم لتعدين والتكنولوجيا.
 
 
واستأثرت أسهم التعدين بنصيب الأسد من المكاسب فى أوروبا وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.2 % وصعد مؤشر قطاع البناء والمواد 1%.
 
 
وزاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الاوروبية 0.6% بعدما منى بخسائر على مدى ثلاثة أيام، وسجلت أسهم التعدين والرعاية الصحية أكبر مكاسب فيما استفاد قطاع التكنولوجيا من تراجع حدة الحرب التجارية.
 
 
وارتفع سهم نوفو نوردسيك 4.6% وكان من أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بعدما رفع جيه.بى مورجان تصنيفه للسهم إلى التوصية بزيادة الوزن النسبى فى المحفظة.
 
 
ونزلت أسهم رينو 3.9%، وتصدرت الأسهم الهابطة على المؤشر ستوكس 600، فيما نشرت صحيفة أساهى اليابانية أنه سوف يُلقى القبض على رئيس مجلس إدارة نيسان كارلوس غصن بسبب مخالفات مالية مزعومة.
 
 
وصعد سهم تليكوم إيطاليا 2.9% إثر تعيين أكبر شركة اتصالات إيطالية لويجى جوبيتوسى رئيسا تنفيذيا جديدا.

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