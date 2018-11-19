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"شباب ضد البطالة" مسابقة بالتعاون بين جامعة قناة السويس ومحافظة الإسماعيلية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:00 ص
"شباب ضد البطالة" مسابقة بالتعاون بين جامعة قناة السويس ومحافظة الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس: إن الجامعة بصدد تنظيم مسابقة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية تحت رعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، تحمل عنوان "شباب ضد البطالة" لأفضل عشر مبادرات يقدمها طلاب الجامعة، يطرحون من خلالها أفكارا لتشغيل الشباب، والحد من البطالة على أن يتم تطبيق المبادرة فى نطاق محافظة الإسماعيلية.

وأكد الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعه ستقدم مكافآت مالية لأفضل الأفكار المقدمة، مشيرا إلى أن التقدم بالمبادرات المطلوبة يتم من خلال مكتب نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وذلك بحد أقصى الأحد 25 / 11 / 2018.

 


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