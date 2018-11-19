شاهد فى دقيقة.. "يارا" أول مصرية فى بطولة العالم للباراموتور

كتب ــ سامح بدوى

بين أحضان الصحراء والرمال قضت أغلب طفولتها، المغامرات كانت الطريق الوحيد الذى تعرفه للتغلب عى الملل، من الجرى فى الصحراء لتسلق الجبال وحتى القفز من الطائرات، إلى أن أصبحت أول سائقة رالى مصرية، ورسمت "يارا شلبى" صاحبة الـ 36 عاماً ملامح حياة مختلفة تماماً لتعيشها.

من الجرى فى الصحراء لتسلق الجبال وحتى القفز من الطائرات

يارا شلبى أصبحت أول مصرية تشارك فى بطولة العالم للباراموتور 2018

جاء ذلك بعد 4 أشهر فقط من التمرين اليومى فوق صحراء الفيوم، وتعتبر يارا مؤسسة أول فريق نسائى لسباقات السيارات الرالى، وهى أول مصرية تمارس رياضة الرالى، وحصلت على المركز الأول فى سباقات الرالى فى مصر عام 2014، ورغم أنها أم لطفل فى عمر 8 سنوات، إلا أنها تعشق ممارسة الرياضات الصحراوية.

قادت فريقاً مصرياً فى رياضة "الكياك" فى رحلة مائية من سواحل مصر إلى الأردن ذهابا وعودة.