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سقوط 4 متهمين بحوزتهم أستروكس وبانجو فى الإسماعيلية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:21 ص
سقوط 4 متهمين بحوزتهم أستروكس وبانجو فى الإسماعيلية نبات الأستروكس المخدر - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، من ضبط 4 متهمين بحوزتهم كميات من الأستروكس والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالمحافظة.

كان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط  كل من، المتهم "بلال .ج.م" 18 عاما عاطل، ومقيم حى السلام بحوزته 29 كيس من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "لافى.ع.لا" 24 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ع.ع" 22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ى.م" 18 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 50 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول .

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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