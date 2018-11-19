video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط المتهمين بسرقة 20 ألف جنية من محل أدوات صحية فى الأزبكية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:11 م
سقوط المتهمين بسرقة 20 ألف جنية من محل أدوات صحية فى الأزبكية
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكنت مباحث قسم شرطة الأزبكية من ضبط مندوب مبيعات وسائق عقب قيامهما بسرقة 20 ألف جنية من محل أدوات صحية بدائرة القسم.

 

البداية كانت بتلقى المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم الأزبكية، بلاغا من صاحب محل أدوات صحية يفيد سرقة 20 ألف من داخل، بعد كسر الباب.

 

ومن خلال التحريات تبين أن وراء الواقعة "هانى.م" مندوب مبيعات سابق بالمحل، و"إسلام .أ"، 28 سنة سائق، فتم ضبطهما، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والأدوات المستخدمة فى كسر الباب ومبلغ 28 ألف جنية باقى المبلغ الذى تم سرقته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتهم بقتل مسن الخصوص يعترف بارتكاب الواقعه بدافع السرقه

سرقة

سرقة محل بالازبكية

لصوص المحلات

اخبار الحوادث

امن القاهرة




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة