سقوط المتهمين بسرقة 20 ألف جنية من محل أدوات صحية فى الأزبكية

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت مباحث قسم شرطة الأزبكية من ضبط مندوب مبيعات وسائق عقب قيامهما بسرقة 20 ألف جنية من محل أدوات صحية بدائرة القسم.

البداية كانت بتلقى المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم الأزبكية، بلاغا من صاحب محل أدوات صحية يفيد سرقة 20 ألف من داخل، بعد كسر الباب.

ومن خلال التحريات تبين أن وراء الواقعة "هانى.م" مندوب مبيعات سابق بالمحل، و"إسلام .أ"، 28 سنة سائق، فتم ضبطهما، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والأدوات المستخدمة فى كسر الباب ومبلغ 28 ألف جنية باقى المبلغ الذى تم سرقته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق.