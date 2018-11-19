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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:19 ص
خالد صلاح
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سعر الدولار اليوم الاثنين 19-11-2018 فى مصر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:42 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 19-11-2018 فى مصر الدولار _ أرشيفية
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سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 19-11-2018، استقرارا أمام الجنيه طبقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية.

وسجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع


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