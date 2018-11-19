رئيس وزراء كازاخستان يزور الصين بعد غد الأربعاء

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يقوم رئيس وزراء كازاخستان "باكتي جان ساجينتاييف" بزيارة إلى الصين يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، وذلك بناء على دعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن ساجينتاييف سيلتقي خلال زيارته مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس مجلس الدولة "لي كه تاينغ" ، حيث يحضر الجانبان الاجتماع الرابع للحكومتين الصينية الكازاخية.

وأضاف شوانج أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.