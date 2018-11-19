رئيس قطاع حماية النيل لـ اليوم السابع ازالة 41,742 الف مخالفة على النيل

كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تم ازالة 41 الف و 742 حالة تعدى على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من اجمالى 50 ألف و399 مخالفة .

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 45 ألف و 516 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

ووجه وزير الرى بضرورة استمرار وزيادة معدلات الازالات على النحو الذى الذى تم عرضه بالتقرير وخاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنيه.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.