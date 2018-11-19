رئيس قضايا الدولة يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

كتب أحمد إسماعيل

هنأ المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة، ومستشارو الهيئة، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وفضيلة الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الوزراء وكبار رجال الدولة وقياداتها القضائية والتشريعية والتنفيذية،بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركة وأن يعم الأمن والأمان ربوع العالم أجمع في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.