رئيس جهاز حماية المنافسة يفتتح المركز الإقليمى الدولى

افتتح الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم، الاثنين، المركز الإقليمى الدولى والذى يهدف إلى التوعية بأهمية سياسات حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، وبحضور تيريسا موريرا، رئيس قسم المنافسة وحماية المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وممثلين عن أجهزة المنافسة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الخبراء والمختصين بمجال المنافسة.

وبدأت عصر اليوم، الاثنين، الدورة التدريبية الأولى التى يعقدها المركز الإقليمى الدولى، الذى أنشأه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وفى إطار مذكرة التفاهم بين منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD وجامعة ZHAW School of Management and Law تم تقديم برنامج تدريبى مكثف لممثلين عن الدول الأعضاء فى برنامج الأنكتاد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن قوانين المنافسة الدولية وسبل التوافق معها بمقر الأمم المتحدة بجينيف واستضاف جهاز حماية المنافسة المصرى الأسبوع الثالث للبرنامج التدريبى، ليكون بداية عمل المركز الإقليمى الذى أعلن عن افتتاحه اليوم.

تستمر الدورة التدريبية فى الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر2018 بمقر جهاز حماية المنافسة، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، وممثلين عن الدول الأعضاء فى برنامج الأنكتاد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا UNCTAD MENA Program، ومحاضرين من جامعة ZHAW School of Management and Law، بالإضافة لمجموعة من الطلاب الدارسين لقوانين المنافسة بكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية.