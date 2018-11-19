رئيس جهاز برج العرب الجديدة: خطة تنمية المدينة تتكلف 2.5 مليار جنيه

كتب أحمد حسن

صرح المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن جهاز تنمية المدينة وضع خطة للتطوير والتنمية، تصل تكلفتها التقديرية إلى 2.5 مليار جنيه، لجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار بدوى، إلى أن مدينة برج العرب الجديدة تتمتع بموقعها المتميز لقربها من الساحل الشمالي، حيث تبعد مسافة 8 كم عن الطريق الساحلي، وقربها من القرى السياحية ومدينة العلمين الجديدة وطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، وتُعد الامتداد العمرانى لمدينة الإسكندرية.

وقال بدوى، ترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، أولها، تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق والمداخل الرئيسية، وتنمية وتطوير ورفع كفاءة محاور الطرق الداخلية، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، وتشمل، استكمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة المدخل الرئيسي للمدينة الذي يربطها بالطريق الصحراوي بداية من صينية بهيج، وحتى مدخل المدينة بطول 3.5 كم، وتشمل الأعمال توسعة الطريق ليصل إلى 4 حارات مرورية بكل اتجاه، وإنشاء طريق خدمة، وكوبري علوي على مزلقان السكة الحديد، وتطوير وتوسعة ورفع كفاءة المحور الواصل بين المدينة والطريق الساحلي بطول 8 كم، وتشمل الأعمال توسعة الطريق ليصل إلى 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وإنشاء طريق خدمة، وكوبري علوي على مزلقان السكة الحديد، واستكمال تطوير ورفع كفاءة طريق المدخل الشرقي للمدينة والواصل إلى مطار برج العرب الدولى، وتطوير المحاور داخل المدينة لربط جميع الأحياء السكنية ومناطق عمارات وأراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزاً، وتطوير ورفع كفاءة بعض الطرق الداخلية بالأحياء السكنية، وزراعة وتجميل المداخل والمحاور الرئيسية بالمدينة، بالإضافة إلى دراسة إنشاء طريق جديد لربط المدينة بالساحل الشمالي والقري السياحية ومدينة العلمين الجديدة.

ويشمل المحور الثاني، دراسة تخصيص قطعة أرض على البحر الأبيض المتوسط، بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ، وجهاز حماية أملاك الهيئة، لإنشاء شاطئ وممشي على الساحل لخدمة أهالي المدينة، وتنفيذ نادٍ اجتماعي داخل المدينة على مساحة 30 فداناً طبقاً للمخطط، بينما يضم المحور الثالث، مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتدعيم محطات وشبكات المياه والصرف الصحي، بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وتشمل، استكمال فصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي لمعالجة مياه الصرف الآدمي ثلاثياً، والاستفادة منها فى أعمال الزراعة، واستكمال تنفيذ شبكات الري الرئيسية، وطرح وتنفيذ شبكات الري الفرعية داخل الأحياء السكنية للاستفادة من المياه الناتجة من محطة المعالجة الثلاثية فى زراعة المسطحات الخضراء لتوفير مياه الشرب النقية لخدمة أهالي المدينة، واستكمال روافع الصرف الصحي الخاصة بأراضي وعمارات الإسكان الاجتماعي والأراضي بمختلف أنواعها، وطرح توسعة محطات رفع الصرف الصحي لاستيعاب التصرفات الزائدة بالمدينة (صناعي – آدمي)، والتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الانتهاء من تنفيذ مأخذ المياه بالكيلو 83.7، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وذلك لتفادي انقطاع المياه عن المدينة، وتحسين ضغوط المياه ورفع كفاءة الروافع القائمة، وترفيق جميع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزاً لتحديد مواعيد التسليم لبدء الإنشاءات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أن المحور الرابع يختص بالخدمات الأساسية والتنموية والإسكان، ويشمل، سرعة الانتهاء من توصيل شبكات الغاز والري لمناطق الإسكان الاجتماعي، واستكمال إعادة الشيء لأصله، وتنفيذ طبقة الأسفلت السطحية، واستكمال تنسيق الموقع وزراعة وتجميل منطقة الإسكان الاجتماعي والمحاور المؤدية لها، ودراسة توفير ملاعب خماسية وثلاثية داخل أحياء المدينة، وتأهيل وتشغيل الموقف الخاص بالمدينة، والتنسيق مع محافظة الإسكندرية لتوفير عدد من أتوبيسات النقل العام لربط المدينة بالمدن المحيطة، والتنسيق مع محافظة الإسكندرية والمرور لترخيص 100 سيارة ميكروباص 7 راكب، و100 سيارة تاكسي، لتحل محل التوك توك، والتنسيق مع جامعة الإسكندرية لسرعة تنفيذ فرع للجامعة على الأرض المخصصة لها داخل المدينة، والتنسيق مع الجهات المخصص لها جامعات خاصة لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع الإنشاءات وتشغيل الجامعات، وكذا التنسيق مع هيئة السكة الحديد لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل خط القطار الواصل من المدينة إلى الإسكندرية، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية لتشغيل المبانى الخدمية المقامة، والبالغ عددها 22 مبني (وحدات صحية – نقاط إطفاء – حضانات – مساجد – مركز شباب – مكتب بريد) ودراسة طرح بيع بعض هذه المباني للقطاع الخاص لتشغيلها بمعرفته، والتنسيق مع الجهات المُخصص لها أندية بالمدينة لسرعة الانتهاء من التنفيذ وتشغيل هذه الأندية لخدمة أهالي المدينة.

وأشار المهندس عصام بدوى، إلى أن المحور الخامس يتعلق بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لبعض المناطق والأحياء، لتحقيق التنمية المستدامة للمدينة، ويشمل، الانتهاء من المخططات التفصيلية للأراضي التي تم استعادتها ورفع الإشغالات بها، ووضع خطة لتوصيل المرافق لها، لطرحها للبيع للاستفادة القصوى منها، ومنع إعادة التعدي عليها، ودراسة إعادة تخطيط الأنشطة للأراضي الخدمية والتجارية بما يتماشى مع احتياجات الفترة الحالية، وإعادة تخطيط الأراضي الواقعة على المحاور الرئيسية التي سيتم رفع كفاءتها وتطويرها لزيادة الاستفادة منها، وسرعة التخطيط التفصيلي لباقي الأحياء السكنية طبقاً للمخطط الاستراتيجي، وسرعة عمل مخطط تفصيلي لمساحات الأراضي للمناطق الفاصلة بين السكة الحديد والمناطق الصناعية للاستفادة من هذه المناطق.