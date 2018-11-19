video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يشيد بقرار البنك الآسيوى منح مصر وضعية خاصة بتمويل المشروعات

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:17 م
رئيس الوزراء يشيد بقرار البنك الآسيوى منح مصر وضعية خاصة بتمويل المشروعات الدكتور مصطفى مدبولي
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفداً من أعضاء مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يزور القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولي، والموارد المائية والري، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بوفد أعضاء مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، معرباً عن سعادته بأن تكون مصر هي أول دولة غير آسيوية يزورها مسئولو البنك ، مؤكدا  أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك الآسيوي الذي يُعد من أهم البنوك التنموية متعددة الأطراف التي تستهدف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وغيرها من القطاعات الإنتاجية في آسيا وخارجها في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات وحماية البيئة والمياه والصرف الصحي، خاصة وأن مصر تٌعد من الدول المؤسسة للبنك.
 
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفي مدبولي ، بقرار مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منح مصر وضعية خاصة في إطار استراتيجية البنك الخاصة بالتمويل في الدول غير الإقليمية، مشيراً في هذا الصدد إلى الأهمية البالغة للمشروعات التي يمولها البنك في مصر ممثلة في تمويل مشروع يضم 11 محطة للطاقة الشمسية بقرية "بنبان" بالقرب من أسوان بإجمالي 210 ملايين دولار، ومشروع المرحلة الثانية من برنامج "خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية" بتمويل تصل قيمته إلى 300 مليون دولار.
 
وأوضح رئيس الوزراء ،أن مصر تتبني استراتيجية تنموية شاملة تتضمن تنفيذ مشروعات البنية التحتية بما في ذلك تحديث الموانئ وشبكات السكك الحديدية والطرق، وتوسيع ومد شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء مدن حديثة جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن إنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية جديدة. وأضاف في هذا الصدد أن أطر التعاون القائمة مع البنك لتمويل تلك الخطط الطموحة ستسهم في مساعدة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين. 
 
من جانبه أكد شيجين شين ، مدير البنك الآسيوي ورئيس الوفد  ،أن اختيار مصر لتكون أول دولة غير آسيوية يزورها وفد البنك إنما تعكس حجم الاهتمام الذي يوليه البنك بعلاقته مع مصر لاسيما وان مصر تعد حلقة وصل بين آسيا وافريقيا ، مضيفا  أن وفد البنك تعرف خلال الأيام الماضية على الخطط التي قامت بها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي، واصفاً ما حققته مصر حتى الان بأنها نتائج مبهرة ،  كما أشار شيجين شين إلي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وما يتضمنه من بنية تحتية عملاقة وإنشاءات ضخمة ومتعددة، مؤكداً أن هناك حكمة صينية تقول "أن البناء والإنشاءات تقودان إلى التنمية" وهذا هو ما تقوم به مصر حالياً.
 
وقدم وزير الكهرباء  ،عرضاً لما تم إنجازه على مدار الأعوام الأربعة الماضية في مجال محطات توليد الطاقة الكهربائية، مشيراً إلي نجاح الحكومة في إضافة 25 ألف ميجا وات من الطاقة الكهربائية التي غطت احتياجات مصر من الطاقة، فضلاً عن الاستثمارات الواعدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها مشروع بنبان بأسوان والذي يمول البنك الآسيوي جزءاً منه.
 
وأعرب الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل عن تطلع مصر للاستفادة من التعاون القائم مع البنك في مجال النقل والطرق والسكك الحديدية، ورحب مسئولو البنك بذلك مؤكدين أن قطاع النقل يحتل المرتبة الثانية في استثمارات البنك بعد قطاع الطاقة.  
 
وخلال اللقاء، أشار الفريق مهاب مميش ، إلى أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على بذل المزيد من الجهود وتوفير الموارد اللازمة لتحويل منطقة قناة السويس إلى مركز إقليمي لوجيستي وتصنيعي يعزز ويسهل التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مضيفاً في هذا الصدد أن زيارة الوفد إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء بورسعيد سوف تمكنه من التعرف بشكل مباشر على الجهود المبذولة في هذا المجال.
 
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء ، أن الحكومة لديها طموحات وتوقعات كبيرة للتعاون مع البنك الآسيوي ومن ثم نتطلع إلي زيادة مشاركة البنك في مزيد من المشروعات التنموية في مصر، فأكد مسئولو البنك أنهم فخورون بالمساهمة في تنمية مصر ويتطلعون إلى مزيد من التعاون في الفترة القادمة.  
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة موقف تنفيذ منظومة الكارت الموحد

رئيس الوزراء فى كلمة حول المشاركة بين الاتحاد الأوروبى وأفريقيا والكاريبى والمحيط الهادى: موقف مصر يقرب وجهات النظر بين دول القارة للتحدث بصوت واحد مع الشريك الأوروبى.. وينقل رسالة من السيسى لرئيس وزراء إثيوبيا

البنك الاسيوى

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة