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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:56 م
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"ديليك" للحفر الإسرائيلية تتطلع لبيع حصة فى تمار بالخارج بـ2019

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:30 م
"ديليك" للحفر الإسرائيلية تتطلع لبيع حصة فى تمار بالخارج بـ2019 غاز - أرشيفية
(رويترز)
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قال يوسى أبو الرئيس التنفيذى لشركة ديليك للحفر الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن الشركة تتطلع لبيع حصتها المتبقية البالغة 22% فى حقل تمار الغازى البحرى فى 2019.

 

وفى العام الماضى، فصلت ديليك بشكل أولى نسبة قدرها 9.25% إلى شركة جديدة فى بورصة تل أبيب أطلقت عليها تمار بتروليوم. وقالت حينذاك إنها تتوقع الحصول على 980 مليون دولار من عملية البيع.

 

وقال أبو، إن ديليك للحفر تركز حاليا على الخارج، بما فى ذلك سوق يورونكست، نظرا لأن السوق المحلية مشبعة بالفعل فيما يخص تمار.

 

وقال فى مؤتمر بإسرائيل "نتطلع إلى تكرار ما قمنا به مع تمار بتروليوم لكن فى السوق العالمية. إنها عملية تكسب زخما ونأمل فى الانتهاء منها فى 2019".

 

واكتشفت ديليك وشركاؤها تمار فى 2009 وبدأوا فى إنتاج الغاز من الحقل فى 2013. والحقل هو ثانى أكبر احتياطى للغاز فى إسرائيل بعد لوثيان، الذى تمتلك ديليك حصة كبيرة فيه.

 

وفى مسعى لفتح سوق الطاقة أمام المنافسة، تجبر الحكومة الإسرائيلية ديليك، وهى وحدة من مجموعة ديليك العملاقة، على بيع أسهمها فى تمار.

 

وتمار هو المورد الرئيسى للغاز فى إسرائيل ووقع مالكوه اتفاقا للتصدير بقيمة عدة مليارات من الدولارات مع مشتر مصرى.

 

وأوضح أبو، إنه يأمل فى بدء تصدير الغاز إلى مصر فى النصف الأول من 2019.


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