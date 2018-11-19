دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "الصحة" تحذر من شراء حلوى المولد مجهولة المصدر

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

الخميس..أخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى شغل200 وظيفة ببنك ناصر

وزارة التموين:

حماية المستهلك يحذر من المكسبات بحلوى المولد.. والعروسة تسبب حساسية الأطفال

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم: العام الدراسى بالخارج 180 يوما وفى مصر 108 أيام.. صور

طارق شوقى: شخصيات كرتونية بكتاب الدين.. ويركز على القيم والأخلاق

وزارة الصحة:

الصحة تعلن إغلاق 298 منشأة طبية خاصة لمخالفتها الاشتراطات الصحية بالمحافظات

"الصحة" تحذر من شراء حلوى المولد النبوى مجهولة المصدر من الشوادر

وزارة الإسكان:

"الإسكان": غدا بدء حجز وحدات مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر إلكترونيا

وزارة الزراعة:

الزراعة تقدم برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بالوحدات البيطرية

وزارة النقل:

هيئة الطرق: جاهزون لمواجهة السيول وأخطارها.. وضعنا خطة متكاملة للمواجهة ولدينا 14 مجموعة عمل بالمحطات للتعامل مع أى طوارئ.. قمنا بصيانة وتطهير كافة مخرات السيول.. وننسق مع المرور والمحليات لمتابعة الطرق

وزارة القوى العاملة :

صور.. وزير القوى العاملة: حادث الاعتداء على الصيدلى بالسعودية فردى ممكن يحدث بأى دولة

"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات الراغبين فى التدريب الفندقى للشباب مجانًا

وزارة الهجرة :

وزيرة الهجرة تؤكد صرف مستحقات الصيدلى ضحية حادث السعودية بالكامل

وزارة الأوقاف

الأوقاف: نطرح إدارة أسهم وودائع بـ4.5 مليار جنيه ولا مساس بالأصول

وزارة الكهرباء :

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و 300 "ميجاوات"