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حملات مرورية موسعة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:40 ص
حملات مرورية موسعة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملات مرورية بالقاهرة والجيزة ــ أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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عززت، اليوم الاثنين، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها و الطلاب الى المدارس والجامعات.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، والحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 


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